Claudia Ohana, uma das capas mais famosas da Playboy, volta à revista (só que, desta vez, como colunista)

Uma das capas mais conhecidas e polêmicas da Playboy, a atriz Claudia Ohana volta à revista a partir de março. Só que, desta vez, ela não vai protagonizar um ensaio sensual, como fez em 1985 e 2008, mas assinar uma coluna nas páginas da revista.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o primeiro artigo de Claudia será publicado na edição deste mês, que traz a modelo Leticia Wiermann, filha do apresentador Datena, na capa.

Atualmente, Ohana está no ar na novela Sol Nascente, da Globo, que acaba na próxima terça-feira, e recentemente visitou os confinados do BBB 17.