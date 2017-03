Demi Lovato é hackeada e tem fotos íntimas publicadas na internet

Crime

A cantora Demi ¿Lovato foi hackeada e teve fotos íntimas suas divulgadas na internet. As imagens teriam sido publicadas há alguns dias, mas foram percebidas somente nesta terça-feira.

Demi Lovato não teria sido a única vítima do que já está sendo chamado de Fappening 2.0 – nome dado ao vazamento em massa de fotos de celebridade, em 2014 –, já que imagens de Amanda Seyfried e Emma Watson também teria sido divulgadas ilegalmente.

Não é a primeira vez que Demi é vítima de hackers: em 2013, ela também foi vítima de um ataque a várias celebridades.



Recentemente, Demi Lovato comemorou cinco anos de sobriedade. A cantora anunciou no final do ano passado que daria um tempo do mundo da música, após brigar publicamente com Taylor Swift, e já falou abertamente sobre as lutas que trava contra transtornos alimentares e a bipolaridade.