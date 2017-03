Desfile das campeãs do Carnaval e outras atrações para ver na TV nesta sexta-feira

Dicas de programação

GREENLEAF

Netflix

Foto: Divulgação / Greenleaf

Exibida originalmente nos EUA pelo canal de Oprah Winfrey, a série chega ao serviço de streaming. A trama acompanha a vida da família Greenleaf, dona de uma megaigreja frequentada por negros nos EUA, mas que de santos não têm nada. Suas vidas são marcadas por ganância, orgulho, adultério e outros pecados.

ADOTADA

MTV, 20h50

Foto: MTV / Divulgação

O canal exibe quatro episódios desta série que, em 2016, concorreu ao Emmy Internacional na categoria programa de entretenimento não roteirizado.



DESFILE DAS CAMPEÃS

TV Brasil, 21h30min

Foto: Fernando Grilli / Riotur/Fotos Públicas

Hoje e amanhã, o canal vai transmistir os desfiles das escolas de samba campeãs do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, com exclusividade. Hoje, Priscilla de Paula e Ana Luisa Medici conduzem a transmissão que vai terminar com o desfile da escola Acadêmicos do Tatuapé. Amanhã, Luciana Barreto e Tiago Alves apresentam a festa da campeã Portela e das outras cinco escolas de samba que voltam à Marquês de Sapucaí.