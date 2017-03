Documentário de Leandra Leal sobre travestis é eleito melhor filme no festival SXSW 

Reconhecimento

O documentário Divinas Divas, dirigido por Leandra Leal, ganhou neste sábado o prêmio de melhor filme na categoria de voto popular durante a Mostra Global do festival SXSW (South by Southwest), nos Estados Unidos.

O filme conta a história da primeira geração de travestis brasileiras, como Rogéria, Jane Di Castro, Waléria e Camille K, e chega em junho aos cinemas. O documentário marca a estreia da atriz como diretora de cinema.

Leandra Leal usa experiências pessoais como fio condutor do documentário: quando criança, ela assistia aos shows das transformistas das coxias do teatro Rival, administrado por sua família há três gerações.

"Estávamos concorrendo com o mundo inteiro, com filmes de ficção, e levamos essa. Nós, o único filme brasileiro, dirigido por uma mulher. Muito obrigada a todas as minhas divas por doarem seus talentos, suas histórias e suas vida, e a toda a galera que faz parte desse projeto sonho. Vamos muito mais longe e com muito amor", escreveu a atriz em sua página no Facebook, logo após saber do resultado.

O prêmio no SXSW é o terceiro conquistado pelo longa. Ele já havia sido eleito o melhor filme na categoria de júri popular em duas ocasiões: no Festival do Rio e no Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, realizado em João Pessoa.

