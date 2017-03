Estreia de "Inside Amy Schumer" e outras atrações para ver na TV neste domingo

Diacas de programação

A SEXUALIDADE FEMININA

GNT, 22h30

No mês da mulher, o GNT.doc apresenta uma programação especial em alusão à data. Para começar, o canal exibe A Sexualidade Feminina, que aborda os rótulos definidos pela sociedade. Vergonha e erotismo colidem neste documentário, que busca explorar a sexualidade e os preconceitos impostos pela nossa cultura.

Leia mais:

VÍDEO: confira dicas do que fazer no final de semana em Porto Alegre

Novo filme do Wolverine, blocos de carnaval e outras atrações para curtir o fíndi

SBT aposta em dois novos programas que estreiam neste fim de semana



INSIDE AMY SCHUMER

Comedy Central, 23h55

Foto: Ali Goldstein / Comedy Central,divulgação

A sarcástica estrela norte-americana do humor, Amy Schumer, estreia a quarta temporada de seu programa, Inside Amy Schumer. A premiada humorista aborda temas que podem parecer delicados, como sexo, relações amorosas e o comportamento humano, em esquetes, apresentações de stand-up e entrevistas.

E conta com a participação de famosos, como Selena Gómez e Liam Neeson.

ROCK LEGENDS

Bis, 13h

Foto: Divulgação / Divulgação

Neste episódio da série Rock Legends será exibida a trajetória do cantor e compositor americano Johnny Cash. Conhecido como um dos maiores ícones do country, ele é um considerado um dos artistas mais influentes do século XX.