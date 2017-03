Filme que conta a história do Plano Real ganha primeiro trailer; assista

Cinema

Se o Brasil vive hoje um de seus momentos políticos mais conturbados e agitados, em 1993 a situação também era tensa: Fernando Collor havia sofrido impeachment fazia pouco tempo, Itamar Franco assumia um país com a economia em frangalhos e precisava enfrentar uma inflação que podia chegar a 40% por mês.

A história – que tem Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e uma equipe de economistas empenhada em achar uma solução para a crise financeira – acaba com a criação da nova moeda do país, o Real. E é isso que conta o filme Real – O Plano por Trás da História, que tem estreia prevista para 18 de maio e ganhou, nesta segunda-feira, seu primeiro trailer.

Inspirado no livro 3.000 Dias no Bunker – Um Plano na Cabeça e um País na Mão, de Guilherme Fiuza, o filme é dirigido por Rodrigo Bittencourt e deve adotar um tom de thriller político. No elenco, Itamar Franco é interpretado por Bemvindo Siqueira e Fernando Henrique por Norival Rizzo.



O elenco conta ainda com Paolla Oliveira, Mariana Lima, Tato Gabus Mendes, Juliano Cazarré, Cássia Kis e Klebber Toledo,