Filme tcheco resgata episódio traumático do país do leste europeu

Filme de abertura na mostra Panorama do Festival de Berlim de 2016, Eu, Olga Hepnarová recupera um episódio traumático da história tcheca moderna: no dia 10 de julho de 1973, uma jovem de 22 anos jogou o caminhão que dirigia para cima de um grupo de cerca de 25 cidadãos aguardando em uma parada de bonde em Praga, matando oito pessoas, todos idosos, e ferindo 12. Presa sem oferecer resistência, a personagem-título admitiu no tribunal sua intenção fatal e foi condenada à morte, tornando-se a derradeira mulher a sofrer a pena máxima no país. Primeiro longa da dupla Tomás Weinreb e Petr Kazda, Eu, Olga Hepnarová está em cartaz em Porto Alegre, na Sala Norbero Lubisco da Casa de Cultura Mario Quintana (a sala fica aberta de terças a domingos).



Rodado em preto e branco, o drama biográfico acompanha Olga (Michalina Olszanska) desde a pré-adolescência até seu desfecho trágico, mostrando como a instabilidade emocional da solitária e introspectiva garota foi potencializada ao longo dos anos pela frieza e indiferença da família, da escola e da sociedade. A trajetória da protagonista inclui tentativas de suicídio, internações em instituições psiquiátricas e passagens por diversos empregos. A descoberta do sexo com outras mulheres alivia momentaneamente a angústia de Olga — mas logo as decepções amorosas vão se somar a suas frustrações e alimentar uma crescente e vingativa misantropia.

Uma das fontes documentais mais preciosas utilizadas pelos realizadores para reconstruir essa trama foram as cartas escritas por Olga, que revelam uma surpreendente capacidade argumentativa e a complexa mistura de lucidez, paranoia e ressentimento de sua visão de mundo — como neste trecho, reproduzido no filme: ¿Eu sou uma solitária. Uma mulher destruída. Uma mulher destruída pelas pessoas... Eu tenho uma escolha – me matar ou matar outros. Eu escolhi REVIDAR OS QUE ME ODEIAM. Seria muito fácil deixar esse mundo como uma anônima vítima de suicídio. A sociedade é indiferente, com razão. Meu veredicto é: eu, Olga Hepnarová, a vítima da sua bestialidade, sentencio vocês à morte¿.

Responsável por emprestar vida e rosto a Olga, a polonesa Michalina Olszanska, 24 anos, impacta com sua presença magnética e perturbadora. Em entrevista a ZH, revela o que acredita ter imprimido ao papel:

— O jeito como ela caminha, com certeza. Não sei como a verdadeira Olga se movia, mas não me surpreenderia se fosse exatamente assim. O jeito como você se move conta muito a seu respeito. Por exemplo, Olga era tímida, mas tentava parecer agressiva. Provavelmente necessitava provar isso mais para ela mesma do que para qualquer outro.

Michalina é uma estrela em ascensão no leste europeu, atuando em diversos filmes poloneses, russos e tchecos. Confira abaixo a entrevista com a atriz.

ENTREVISTA: Michalina Olszanska, atriz polonesa

Como você você entrou neste projeto?

Foi meio louco. Olga é uma coprodução entre República Tcheca, Polônia e Eslováquia, então estavam procurando atrizes em todos esses países. Fui convidada por um diretor de elenco, fiz um teste e ganhei o papel. Mas há uma história engraçada. Eu queria que os diretores encontrassem Olga, não Michalina, então mudei totalmente. Depois do teste, os diretores me levaram para jantar, e então alguém me disse que eles queriam checar se eu não era uma psicótica.

Você já conhecia a história de Olga? Qual tipo de pesquisa teve que fazer para esse papel?

Não sabia de nada sobre ela antes de ler o roteiro. Não era uma história bem conhecida na Polônia, e na República Tcheca costumava ser um tabu. As pessoas não queridam falar sobre isso. Então os diretores fizeram um trabalho incrível convencendo a irmã de Olga a falar com eles, e depois me passaram as informações. Para mim, até mais importante do que a história em si foram as poucas fotos de Olga que consegui. Comecei a construir o personagem a partir delas. Os olhos contam mais sobre a pessoa. A coisa mais importante para mim foi apanhar o olhar específico de Olga.

O filme tenta não glorificar ou condenar Olga. Qual é a sua opinião sobre ela?

Acho que ela foi a vítima da solidão. Mesmo se as pessoas não a machucavam de propósito, elas faziam algo ainda pior: não davam bola. Ninguém ligava para ela, ninguém tentou entendê-la ou ajudá-la. Quando alguém é seu inimigo, isso faz com vocês dois mantenham uma intensa relação. E isso lhe dá a força para lutar. Mas, quando você completamente sozinho, você não tem nada. Acho que o ato de Olga não foi apenas uma vingança, mas, acima de tudo, foi um grito por socorro. Ela preferiu ser odiada a ser ignorada.