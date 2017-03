Jornada de Literatura de Passo Fundo receberá R$ 300 mil do MinC

Apoio

Um dos eventos mais importantes da agenda cultural do Rio Grande do Sul, a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo recebeu a notícia de um relevante aporte financeiro para sua edição de 2017: o Ministério da Cultura (MinC) confirmou o apoio de R$ 300 mil à festa.

O compromisso foi firmado pelo ministro Roberto Freire, em reunião com representantes do evento e da prefeitura da cidade, nesta segunda-feira. Na ocasião, o ministro ressaltou que a Jornada é "exemplo de ação de impacto para despertar o interesse do público e estimular a formação de leitores".

A 16ª edição da Jornada de Literatura confirma-se após um período de interrupção. Realizada a cada dois anos desde 1981, o evento foi cancelado em 2015, após ter conseguido captar apenas metade dos R$ 3,5 milhões previstos no orçamento. Com custos reduzidos e foco na descentralização, o encontro literário de 2017 ocorrerá entre 3 e 8 de outubro.

Esta será a primeira vez que a idealizadora do evento, Tânia Rösing, não fará parte da organização. A professora desligou-se depois de ter anunciado o cancelamento da edição de 2015 sem autorização da Universidade de Passo Fundo (UPF), que promove a Jornada em parceria com a Prefeitura. A nova coordenação pretende fazer com que a comunidade de Passo Fundo se sinta mais integrada ao evento, com atrações em diferentes pontos da cidade e até um aplicativo de celular que vai convidar visitantes e habitantes locais a percorrerem rotas criadas a partir de trechos de livros.



De acordo com nota enviada pelo MinC, o prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, anunciou a redução do orçamento em relação a 2013. Em 2017, o evento deve ter orçamento de cerca de R$ 2,5 milhões.