Leticia Wierzchowski estreia no romance juvenil e finaliza Trilogia Farroupilha 

O novo livro de Leticia Wierzchowski é marcado pela emoção de viver algo pela primeira vez – na ficção e também fora dela. Além de a protagonista da trama ser uma jovem com muito a descobrir sobre a vida, a novela representa uma situação inaugural para a própria escritora: O Primeiro e o Último Verão é a estreia na literatura juvenil da autora de A Casa das Sete Mulheres (2002). O será lançado no próximo dia 16, em sessão de autógrafos na livraria Saraiva do Moinhos Shopping, na Capital.



— Recebi muitos convites para escrever um livro juvenil, mas sempre os neguei porque achava que não teria capacidade de interlocução com esse público. Tenho um filho adolescente, de 16 anos, então não sei se foi coincidência, mas talvez isso tenha influenciado a minha decisão de entrar nesse nicho agora — conta Leticia.



— A escrita foi prazerosa. O livro traz um olhar adulto sobre a adolescência. Se receber um novo convite, talvez continuaria a escrever para esse público, sim.

O livro acompanha Clara, jovem de 14 anos, em um veraneio da praia de Pinhal. Apesar de a data não ser descrita, as referências deixam claro que a trama se passa entre a segunda metade dos anos 1980 e primeira dos 1990 — meninos e meninas de classe média ainda não sonhavam com telefones celulares, mas já desfiavam as letras da Legião Urbana em rodinhas de violão. É nesse cenário que a protagonista se apaixona e é correspondida pelo bonito e inteligente Deco, que passaria por um príncipe encantado se trocasse o skate por um cavalo branco.



O verão dos pombinhos logo ganha nuvens carregadas por um deslize do antes indefectível namorado, que resolve arrastar as asas para perto de uma amiga do casal. Mas o amor e a infidelidade serão apenas duas das descobertas com as quais Clara precisará lidar naquele verão, que ainda trará notícias de perdas e abalos familiares.

O livro de Leticia, que costumava veranear em Cidreira, praia vizinha a Pinhal, também serve como uma crônica do amor adolescente antes da internet, tempo de cartas que demoravam a chegar e brigas com a família por causa dos longos telefonemas realizados.

— A gente ia para a praia, ficava um tempão e não havia convívio com os amigos da cidade. Amigos de praia e amigos da cidade não se misturavam; eram dois universos diferentes. Hoje já não há mais essa separação. Todo mundo sabe onde os colegas estão o tempo todo. A ideia é mostrar um pouco isso: como era a nossa vida pré-internet — afirma a autora.

Além do lançamento de O Primeiro e o Último Verão, Leticia prepara mais novidades. A escritora trabalha na finalização do romance A Travessia, que fechará a Trilogia Farroupilha iniciada com A Casa das Sete Mulheres e seguida por Um Farol no Pampa (2004). O novo volume contará com cerca de 500 páginas e tem como foco a história de amor entre Anita e Giuseppe Garibaldi. O lançamento está previsto para maio, pela editora Bertrand Brasil.

VÊM AÍ, ANITA & GIUSEPPE

Lançado em 2002, o romance A Casa das Sete Mulheres projetou o nome de Leticia Wierzchowski, especialmente após a exibição da minissérie dirigida por Jayme Monjardim, que a Globo apresentou no ano seguinte. Em 2004, a autora lançou Um Farol no Pampa (2004), dando continuidade à trajetória das mesmas personagens. Treze anos depois, além de relançar os dois livros, a editora Bertrand Brasil publicará A Travessia, que encerrará a chamada Trilogia Farroupilha narrando a história de amor entre Anita e Giuseppe Garibaldi. Os três volumes terão o mesmo projeto gráfico e serão comercializados a partir do fim de maio.