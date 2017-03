Modelo gaúcha substitui Bruna Marquezine como protagonista da próxima novela das 6

Tempo de Amar

A modelo porto-alegrense Vitória Strada, que em 2015 fez sua primeira incursão na dramaturgia, no filme Real Beleza, deve dar mais um passo no universo da atuação: aos 19 anos, ela foi escolhida para protagonizar a próxima novela das 6 da RBS TV, Tempo de Amar, escrita por Alcides Nogueira e dirigida por Jayme Monjardim.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, da UOL, Vitória foi escolhida devido à intenção de apostar em alguém com pouca experiência na TV – a escolha teria causado inclusive uma dança das cadeiras nos papéis da novela: Bruna Marquezine seria a protagonista do folhetim, mas dá lugar a Vitória, o que fez com que Giovana Lancelotti também seja deslocada para outro núcleo.

Tempo de Amar, que entra na programação no lugar de Novo Mundo, tem ainda no elenco nomes como Regina Duarte e Tony Ramos e se passa entre os anos de 1927 e 1930, em Portugal e no Rio de Janeiro.