"Não achei o comentário machista", diz Paola Carosella sobre polêmica com gaúcho do "MasterChef"

Uma das maiores polêmicas da estreia da nova temporada do MasterChef ganhou um plot twist. A chef e jurada do programa, Paola Carosella, afirmou em sua conta no Twitter que não considerou machista o comentário feito pelo cozinheiro Paulo Ricardo Amaral durante a fase de seleção dos participantes.



Durante sua participação, Paulo se identificou como açougueiro e disse que se identificava com Paola. A jurada respondeu com outra pergunta:



– Porque você é açougueiro e eu sou um pedaço de carne, né?



O diálogo, interpretado como machista, foi amplamente repercutido pela internet, inclusive em um texto do blog Emais, do portal do jornal O Estado de S. Paulo. Foi na chamada no Twitter para este texto, intitulado "Paola Carosella responde comentário machista na estreia de 'MasterChef'" que a própria se manifestou:

@Estadao não achei o comentario machista . Foi um trocadilho . Achei ele um amor. Gente fina. Coração bom ¿ Paola Carosella ¿¿ (@PaolaCarosella) 9 de março de 2017