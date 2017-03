Ney Matogrosso apresenta o show "Atento aos Sinais" no palco do Araújo Vianna neste sábado

De olhos bem abertos

Neste sábado, Ney Matogrosso volta ao Rio Grande do Sul para apresentar seu show mais recente, Atento aos Sinais. O músico, que esteve há dois meses no litoral gaúcho, agora pisará no histórico palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Carregado de composições emprestadas por nomes como Caetano Veloso (Two Naira Fifty Kobo), Paulinho da Viola (Roendo as Unhas) e Criolo (Freguês da Meia-Noite), o intérprete deve apresentar o que lhe é característico: um espetáculo que combina música, dança, teatro e performance.

Quem foi ao Pepsi Twist Land, na praia de Atlântida, em janeiro, teve uma boa amostra do que Ney apresenta em Atento aos Sinais. Na ocasião, em meio a artistas como Céu, Liniker e os Caramelows e Clarice Falcão, o ex-vocalista do Secos & Molhados se destacou por conta da estrutura de seu espetáculo — que ele próprio disse considerar um dos melhores de sua carreira, uma "superprodução".

— Usamos uma iluminação que eu nunca havia usado ou visto alguém utilizar no Brasil. É uma luz de rock'n'roll — ressalta o artista, fazendo um comparativo com seu trabalho realizado 40 anos atrás. — É um show que me aproxima dos meus tempos de Secos & Molhados, mas é sobretudo um show pop. Sou um artista que gosta de arriscar, até porque sou intérprete, e não compositor.

Há quatro anos na estrada com o projeto, nascido em 2013 e transformado em CD de estúdio no mesmo ano, Ney já transformou Atento aos Sinais em CD e DVD gravados ao vivo e o levou a Portugal, Argentina, Uruguai e às principais capitais do país.

O cantor chega a Porto Alegre perto de completar 200 apresentações com o show, algo notável para um artista em plena forma aos 75 anos.

A banda que o acompanha é formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), André Valle (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Ney Matogrosso

Sábado, às 21h.

Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685).

Ingressos: R$ 50 (plateia alta lateral), R$ 80 (lateral em pé) e R$ 100 (plateia alta central), à venda no local, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80, sem cobrança de taxa) ou Agência Brocker Turismo (Av. das Hortênsias, 1845, em Gramado), Rua Coberta (Câmpus II, Universidade Feevale, em Novo Hamburgo), Bourbon Novo Hamburgo (Av. Nações Unidas, 2001), pelo call center 4003-1212 ou pelo site ingressorapido.com.br (sujeito a taxa). Desconto de 10% para sócios do Clube do Assinante.