O.J. Simpson pode ser liberado e estrelar reality show, diz site

Televisão

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, que teve a história de sua prisão contada no recente seriado The People vs. O.J. Simpson e pelo filme vencedor do Oscar O.J.: Made in America, pode ser liberado da prisão até outubro, de acordo com o site americano TMZ. A reportagem diz que, caso Simpson saia do cárcere, canais de TV já pensam em produzir reality shows com o ex-jogador.

De acordo com a publicação, que entrou em contato com vários produtores de televisão, já existem alguns interessados em oferecer um programa a Simpson, que pode ser em formato documentário ou um programa de entrevistas – ainda que alertem para o risco de não conseguirem patrocinadores ou causarem repulsa nos telespectadores.



Simpson está na cadeia por sequestro e assalto à mão armada. Em 2007, ele teria invadido um hotel-cassino em Las Vegas e rendido duas pessoas. O.J. Simpson, no entanto, ficou conhecido por outro crime, o assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown, e do suposto namorado dela na época, Ronald Goldman, em 1994. O julgamento do crime foi o mais midiático de todos os tempos nos EUA e, ao final, Simpson acabou inocentado.