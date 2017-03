Pedro é eliminado do BBB com mais de 70% dos votos /

TV

Zero Hora

Por: Zero Hora

Noite de paredão. Triplo. Emilly, Marinalva e Pedro.



Emillly foi eliminada de mentirinha na segunda. Na verdade, a gaúcha apenas foi escolhida para esquentar os ânimos da casa e dividí-la ao meio – literalmente, inclusive, quando um muro foi erguido e metade dos participantes ficou de um lado e a outra metade, de outro.



O clima esquentou nos dois lados, com gente se acusando e batendo boca durante todo o dia. Tudo dentro da normalidade, enfim.



No final, saiu Pedro, com a expressiva marca de 71,71% dos votos. Emilly recebeu 24,73% dos votos e Marinalva, 3,55%.