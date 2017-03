Problemas técnicos forçam transferência do Festival NosOutras

Festival

O Festival NosOutras, programado para ocorre nesta quinta-feira no Opinião, em Porto Alegre, foi adiado. Em postagem em sua página no Facebook, a organização alegou problemas técnicos.



Segue a nota:



"Pessoal, infelizmente o evento teve que ser transferido para o dia 23 de março por problemas técnicos que fugiram do nosso controle.

Em seguida mandamos mais informações sobre trocas de ingressos/devoluções.

Desculpa por todo transtorno mas seguimos juntas fortes"



Entre as artistas agendadas para participar estavam Nani Medeiros, Negra Jaque, Três Marias e Não Mexe Comigo que Eu Não Ando Só.