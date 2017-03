Produzida pela Netflix, adaptação para o cinema de anime "Death Note" ganha primeiro trailer

Streaming

A Netflix divulgou nesta quarta-feira o primeiro trailer prévia de sua versão live-action para um dos animes de maior sucesso do Japão na última década, Death Note.

No filme produzido pela empresa de streaming, o ator Nat Wolff (Cidades de Papel) assume o papel do protagonista, um jovem que descobre um caderno que mata qualquer um que tenha o seu nome escrito nele. Com o caderno, o rapaz começa a escrever nomes de pessoas que ele não considera dignas de viver.

Originalmente, Death Note surgiu como um mangá de Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Uma versão live-action também está sendo produzida no Japão.

Com direção de Adam Wingard, da nova versão de A Bruxa de Blair (2016), o Death Note da Netflix será lançado no dia 25 de agosto.

Foto: Reprodução / Netflix