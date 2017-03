Projeto homenageia Jorge Ben Jor no Anfiteatro Pôr do Sol com Céu, Skank e o próprio carioca

Para animar a festa

Ele chegou com sua alquimia única no começo dos anos 1960 e provocou um salto quântico na chamada linha evolutiva da música brasileira. Jorge Ben Jor criou, segundo suas regras herméticas, uma mistura de samba, soul, bossa nova, funk, rock e pop muito copiada, mas cujo suingue inigualável jamais conseguiu ser reproduzido por outros. Neste domingo, a partir das 16h30min, o inventor do samba esquema novo será homenageado no primeiro show da turnê Nivea Viva Jorge Ben Jor, dividindo o palco com o grupo Skank e com a cantora Céu. Como nas cinco edições anteriores do projeto, que promove encontros artísticos para celebrar grandes artistas ou gêneros musicais, Porto Alegre é o primeiro destino da excursão – e novamente o Anfiteatro Pôr do Sol será o palco local da festa com entrada franca.



A exaltação ao cantor, compositor e guitarrista teve um esquenta no Viva Rio no último dia 14, em uma apresentação para convidados e imprensa na qual Zero Hora esteve presente. A avant-première carioca foi uma espécie de ensaio geral para a gira que vai passar ainda pelo Rio novamente, Fortaleza, Recife, Brasília e São Paulo. Com direção geral de Monique Gardenberg e direção musical de Dadi Carvalho – o músico participa também tocando baixo na Banda do Zé Pretinho, que acompanha Ben Jor –, o espetáculo de mais de duas horas revisita os principais sucessos de quase 55 anos de carreira do artista. O repertório de cerca de 35 músicas contempla todas as fases do carioca – que completou 72 anos no dia 22 passado. Como é de praxe no projeto, os artistas revezam-se em cena em participações individuais, em duplas e em conjunto.



Os arranjos especiais e a levada do Skank, encorpada por um naipe de metais e por um percussionista, dão novo fôlego aos sucessos de Babulina. A banda imprime sua marca em País Tropical e Cabelo, que ficaram puxadas para o ska, no funk de Oé Oé (Faz o Carro de Boi na Estrada) e Oba, Lá Vem Ela, no samba-soul de Balança Pema e Menina Mulher da Pele Preta e no pop de Minha Teimosia, uma Arma pra te Conquistar – que ficou com a cara do som do grupo mineiro.



– Gostei muito do resultado. Skank tocando 14 ou 15 músicas do Jorge é quase como fazer um teste com o próprio Jorge Ben Jor na banca examinadora. Jorge me pareceu muito satisfeito, ele me disse isso várias vezes – conta Samuel Rosa, vocalista e guitarrista do Skank, em entrevista a Zero Hora, lembrando que o músico é uma grande influência no seu trabalho e que a primeira regravação do grupo foi Cadê o Pênalti?, tema de Ben Jor.



Usando no começo um vestido azul escuro e depois um macacão prateado, ambos cobertos de lantejoulas, Céu faz as vezes de musa – a mãe da cantora, por sinal, foi a inspiração de Ben Jor e Toquinho na música Carol Carolina Bela. Dona de uma voz quente e cativante, a intérprete empresta uma inusitada suavidade a temas como Que Pena, Chove Chuva e Xica da Silva.

Ben Jor só aparece perto da metade da função, assumindo os vocais no clássico Jorge da Capadócia, em uma versão quase drum¿n¿bass. Emendando medleys de hits como nas trincas Que Maravilha / Magnólia / Ive Brussel e Santa Clara Clareou / Zazueira / Minha Menina, o anfitrião coloca o povo para dançar. Já ao lado de Céu, o ícone da música negra nacional desfila hits irresistíveis do tipo Por Causa de Você, Menina, Mas que Nada e W/Brasil, enquanto que com o Skank lembra canções como Umbabarauma e Fio Maravilha. A celebração deve terminar com todos no palco – e também na plateia – cantando e dançando Taj Mahal, País Tropical e Spirogyra Story.



NIVEA VIVA JORGE BEN JOR

Domingo, às 16h30min.

Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre.

O show: Céu, Skank e o próprio Ben Jor cantam sucessos de toda a carreira do compositor.

Entrada franca



PROVÁVEL SET LIST



-O Dia em que o Sol Declarou Seu Amor pela Terra (Skank)

-País Tropical (Skank e Céu)

-Cabelo (Skank e Céu)

-Que Pena (Skank e Céu)

-Oé Oé (Faz o Carro de Boi na Estrada) (Skank)

-Oba, Lá Vem Ela (Skank)

-Balança Pema (Skank)

-Menina Mulher da Pele Preta (Skank)

-Minha Teimosia, uma Arma pra te Conquistar (Skank)

-Os Alquimistas Estão Chegando (Skank e Céu)

-O Telefone Tocou Novamente (Skank e Céu)

-Chove Chuva (Skank e Céu)

-Xica da Silva (Skank e Céu)

-Jorge da Capadócia (Skank, Céu e Jorge Ben Jor)

-Cadê o Pênalti? (Jorge Ben Jor e Skank)

-A Banda do Zé Pretinho (Jorge Ben Jor)

-Que Maravilha / Magnólia / Ive Brussel (Jorge Ben Jor)

-Quero Toda Noite (Jorge Ben Jor)

-Santa Clara Clareou / Zazueira / Minha Menina (Jorge Ben Jor)

-Por Causa de Você, Menina (Jorge Ben Jor e Céu)

-Mas que Nada (Jorge Ben Jor e Céu)

-Zumbi / Bebete Vambora / Take It Easy, My Brother Charlie (Jorge Ben Jor e Céu)

-W/Brasil (Jorge Ben Jor e Céu)

-Umbabarauma / Fio Maravilha (Jorge Ben Jor e Skank)

-O Homem da Gravata Florida (todos)

-Taj Mahal (todos)

-País Tropical / Spirogyra Story (todos)