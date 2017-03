Renato Borghetti reúne alunos para série de shows na Concha Acústica do Theatro São Pedro

Música

Todo gaúcho sabe que um final de tarde pede um chimarrão. E o que pode ser melhor do que matear ouvindo Renato Borghetti? Pois o mestre da gaita ponto se apresenta, de quarta até domingo, na Concha Acústica do Multipalco, no Theatro São Pedro, com o projeto Fábrica de Gaiteiros.



Leia mais

"Divide" consolida Ed Sheeran no topo da música pop

Black Sabbath confirma o fim da banda

Ospa inaugura nova sala de ensaio e anuncia temporada 2017



Na iniciativa, Borghetti sobe ao palco do espaço acompanhado dos alunos do projeto que mantém no Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música, na Barra do Ribeiro – local onde também fabrica os instrumentos usados tanto nas aulas quanto nas apresentações. No repertório, temas clássicos regionais que marcaram a carreira do gaiteiro e canções de seu mais recente trabalho, Gaita na Fábrica (2016).



Os espetáculos ocorrem sempre a partir das 19h, de quarta à sábado, e às 11h, no domingo. A entrada é franca. A Concha Acústica do Multipalco fica ao lado do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n).