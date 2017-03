Saiba como foi o "Amor & Sexo", que discutiu questões de gênero

Televisão

Fernanda Lima vai receber artistas da chamada MPBTrans no palco, para discutir questões de gênero no programa semanal Foto: César Alves / TV Globo/Divulgação

A edição desta quinta-feira do programa Amor & Sexo vai levar ao palco nomes como Liniker, Gloria Groove e As Bahias e a Cozinha Mineira – representantes importantes da chamada MPBTrans – para promover a discussão sobre questões de gênero. Acompanhe abaixo a repercussão do programa na internet.

