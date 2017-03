Segunda temporada de "Jane The Virgin" e outras atrações para ver na TV nesta quarta-feira

Dicas da programação

JANE THE VIRGIN

Lifetime, 21h10min

A segunda temporada do seriado Jane The Virgin estreia na noite desta quarta, no canal de TV por assinatura Lifetime. A partir das 21h10min, a emissora vai transmitir o primeiro episódio da nova temporada – na trama, Jane descobre o rapto de Mateo e se mete em um universo de caos ao descobrir que Sin Rostro está envolvido e pedindo resgate. O seriado será transmitido no canal de segunda a sexta, sempre no mesmo horário.

QUEM MATOU ELOÁ?

Curta!, 20h30min



Foto: Reprodução / Quem Matou Eloá?

De Lívia Perez, este documentário debate o caso Eloá Pimentel, que, em 2009, foi morta pelo ex-namorado Lindemberg Alves após passar cinco dias em cárcere. Por meio da trama, o filme debate ainda questões como o machismo em casos de feminicídio e a espetacularização de crimes.



MORO COM MODELOS

Comedy Central, 20h45min

A sitcom internacional do Comedy Central Moro com Modelos volta à programação do canal em nova temporada, nova cidade e com novo elenco: nos oito episódios inéditos, os modelos enfrentam novos e hilários desafios. A trama começa quando Tommy (David Hoffman), um ex-barista que se torna modelo de mãos, e a modelo Scarlet (Brianne Howey), viajam para Nova York, uma das capitais mundiais da moda, para darem um up em suas carreiras



