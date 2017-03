Show de Tuck and Patti em Porto Alegre é cancelado

Não vêm mais

O show da dupla de jazz Tuck and Patti, que aconteceria na próxima quarta-feira, no Teatro do Bourbon Country, foi oficialmente cancelado nesta segunda-feira. As produtoras que realizariam a apresentação anunciaram que o evento não acontecerá mais "devido à baixa procura por ingressos".

Diane Schurr, que realizaria apresentação no mesmo local, em 11 de março, também teve seu show cancelado, pelo mesmo motivo. Em nota, as produtoras reafirmam o "enorme desejo dos artistas em realizarem apresentações em Porto Alegre", e garantem que "não mediremos esforços para tentar viabilizar esses shows em um momento econômico mais oportuno".

Quem comprou ingressos para qualquer uma das apresentações através dos pontos de venda oficiais deve solicitar o estorno dos valores até o dia 06/04/2017, no mesmo local da compra, portando documento de identidade do comprador e ingressos adquiridos.

As compras feitas por cartão de débito deve ser estornadas em até 20 dias. Para quem comprou por cartão de crédito, o estorno acontecerá na próxima fatura ou na fatura subsequente. Compras feitas em dinheiro terão seus valores devolvidos também em dinheiro. Em caso de dúvidas, são fornecidos o e-mail sac@ingressorapido.com.br e o telefone 4003-2051.