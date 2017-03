VÍDEO: cantora trans gaúcha Valéria Houston canta "Ne Me Quitte Pas" com francesa Zaz em Porto Alegre

Francês com sotaque gaúcho

O show da cantora Zaz, nesta terça-feira, no Araújo Vianna, contou com uma surpresa para o público gaúcho: a cantora Valéria Houston subiu ao palco no final da apresentação e, ao lado da francesa, emocionou a plateia com um dueto de Ne Me Quitte Pas.

Leia mais:

Artistas LGBT conquistam espaços e trazem debate sobre gênero para a linha de frente da produção cultural

VÍDEO: "Falam que pessoas trans resistem, não vivem", afirma a cantora gaúcha Valéria Houston

MPBTrans: de Liniker a Pabllo Vittar, conheça o movimento musical que discute a diversidade sexual



De acordo com a gaúcha, o convite surgiu de maneira inesperada, após um jantar em que interpretou a canção para a cantora francesa. Valéria é trans e um dos mais importantes nomes da chamada MPBTrans, movimento de artistas que discutem questões de gênero e sexualidade em seus trabalhos. O repertório de canções francesas é uma das marcas da carreira de Valéria, a primeira mulher trans a ganhar o Troféu Mulher Cidadã em Porto Alegre, em 2016.

– Eu nunca tinha entrado no Araújo Vianna, não conhecia, foi uma coisa louca demais. Eu entrei e pensei: "Estou pisando no mesmo palco em que a Elis Regina já pisou!". Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Fiquei impressionada com a magnitude do lugar e com o público.

Após a apresentação, que foi aplaudida no início e no fim, ambas trocaram palavras ao pé do ouvido. Valéria, que foi festejada por Zaz quando entrou no palco e durante toda a interpretação mostrou intimidade com a parceira, revela as palavras que trocou com a francesa:

– Ela foi de uma generosidade incrível. Passamos o som à tarde, ela sentada no chão, e a gente cantando juntas, de uma maneira muito tranquila. Depois da minha participação no show, quando a gente se abraçou, ela me agradeceu muito no ouvido, e eu respondi em francês: "Muito obrigada, em nome de todas as pessoas trans!".