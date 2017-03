VÍDEO: confira uma prévia do show em homenagem a Jorge Ben Jor 

Samba em Porto Alegre

Pré-estreia do show aconteceu no Rio de Janeiro em evento fechado para convidados Foto: Reprodução / Agência RBS / Agência RBS

Jorge Ben Jor é o homenageado de 2017 o projeto Nivea Viva. Como tem ocorrido desde o seu lançamento em 2012, com a cantora Maria Rita, a primeira capital a receber a turnê será Porto Alegre e o show será no próximo domingo, dia 2 de abril, a partir das 16h30min, no Anfiteatro Pôr do Sol, com entrada franca.

Abaixo, confira imagens de como foi a pré-estreia do projeto no Rio de Janeiro, no último dia 14, em evento fechado para convidados.



