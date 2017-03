VÍDEO: Músico Jéf inaugura seção Studiolivre, que apresenta jovens músicos gaúchos

Playlist

É com monstruosa satisfação que a coluna inaugura o Studiolivre. A partir desta edição, Playlist abre espaço para a gurizada que está tateando na música mostrar seu talento e valor, em vídeos exclusivos.



Quem inaugura a projeto é o Jéf, músico de Três Coroas, vencedor do reality show Breakout Brasil que já lançou dois discos e prepara um terceiro. Seu folk rock de letras intimistas tem levado o cantor a lugares nunca antes imaginados, como o prestigiados SXSW, em Austin, no Texas.



Jéf se apresenta neste sábado no Teatro de Arena (na escadaria da Borges de Medeiros) ao lado da cantora Ana Muller a partir das 18h com ingressos a R$ 40.