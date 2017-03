Zé Ramalho apresenta sucessos nesta sexta em Porto Alegre

Música

O nome do show é 40 Anos de Música. Humildade: o espetáculo que Zé Ramalho apresenta nesta sexta em Porto Alegre, no Teatro do Sesi, congrega bem mais do que isso. É, na verdade, uma ode ao próprio (passar do) tempo.



De volta a Capital, o músico e compositor vem com banda completa – apesar do nome do concerto ser inspirado em seu disco de voz e violão, lançado no ano passado. A ideia, no entanto, permanece a mesma do álbum: um compilado com algumas de suas composições mais conhecidas, que foram sucesso na própria voz de Zé e na de outros artistas.



Clássicos que há décadas frequentam seu set list não devem ficar de fora – caso de Avohai, Banquete dos Signos, Entre a Serpente e a Estrela, Taxi Lunar e Chão de Giz. Mas estas já pertencem ao imaginário popular e estão há muito gravadas na história da música popular brasileiras. O se pode esperar para além é que Zé avance para releituras de canções de seus ídolos, pinçadas dos tributos que fez a partir dos anos 2000.



A lista de gente que pode ser adicionada ao tradicional (e já poderoso) repertório é qualificadíssima: Raul Seixas, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Beatles e Bob Dylan. Todos artistas que influenciaram, cada um a sua maneira, o cancioneiro de Zé Ramalho – estendendo o espetáculo desta noite para bem mais do que 40 anos de música. Serão, sim, muitos anos de bons serviços dedicados à própria música.



ZÉ RAMALHO

Sexta, à 21h30min. Classificação: livre.

Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8.787).

Abertura do teatro: 20h30min.

O show: acompanhado de banda completa, o músico apresentará música de toda sua carreira, como Avohai, Taxi Lunar e Frevo Mulher, além de releituras de outros artistas.

Ingressos: inteiras a R$ 140 (mezanino), R$ 180 (plateia alta), R$ 220 (plateia baixa) e R$ 400 (plateia gold). Promocionais a R$ 80 (mezanino), R$ 100 (plateia alta), R$ 120 (plateia baixa) e R$ 250 (plateia gold). Desconto de 50% para idosos e estudantes e para sócios e acompanhantes do Clube do Assinante.

Ponto de venda sem taxa de conveniência: Multisom Centro de Porto Alegre (Andradas, 1.001). Pontos de venda com taxa de conveniência: lojas Multisom dos shoppings Bourbon Ipiranga, Praia de Belas, Iguatemi, BarraShoppingSul, Canoas Shopping, Bourbon Novo Hamburgo, Centro de Novo Hamburgo (Pedro Adams Filho, 5.325), Centro de São Leopoldo (1º de Março, 821, loja 204) e pelo site www.blueticket.com.br.