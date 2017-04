AO VIVO: acompanhe a grande final do The Voice Kids

Torcida pelo gauchinho

Chegou o grande dia para o gauchinho Thomas Machado, representante de Estância Velha no The Voice Kids. O menino de nove anos se apresenta neste domingo na grande final do programa, e concorre com Juan Carlos Poca e Valentina Francisco.

Thomas é o finalista do time de Ivete Sangalo e fez o "fofurômetro" explodir em cada apresentação. Em Estância Velha, cidade natal do guri, é grande a expectativa pelos momentos decisivos.

Leia mais:

Gauchinho fala sobre seu trunfo na final do The Voice Kids!

VÍDEO: da fama no colégio à paixão pelo Grêmio, conheça a intimidade do gauchinho finalista do The Voice Kids



Pelo time Brown, Valentina, de 11 anos, mostra a veia roqueira e representa a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Já o time Victor & Leo tem a presença de Juan Carlos Poca, paranaense de Foz do Iguaçu. Aos 14 anos, o menino saiu de um abrigo para conquistar o Brasil.

Acompanhe tudo sobre a final do The Voice Kids:

Leia outras notícias de famosos e entretenimento