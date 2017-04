Uma década de "Pretinho Básico": relembre cinco personagens inesquecíveis

Celebração

Em uma década, o Pretinho Básico apresentou uma variedade de personagens que viraram referência no Estado, com bordões que passaram a ser utilizados no dia a dia da audiência. Confira cinco inesquecíveis:

ALMIR

Personagem de Marcos Piangers que costuma ter ideias, no mínimo, curiosas.

Bordões: "Ó, querido" e "Pode confiar, querido".

ALCEMAR

Criado por Pedro Smaniotto, Alcemar é um pedreiro apaixonado por suas aves raras, selvagens e exóticas, com o status máximo de Illuminati.

Bordões: "Illuminati", "Camigol", "Aves raras" e "Dante, Ramon e Ledesma".



NEGO VÉIO

Interpretado por Neto Fagundes em piadas, personagem é um tradicionalista que sempre tira vantagem nas situações mais adversas.

JEISO

Duda Garbi consagrou uma lista de personagens no programa, como Santaninha (paródia de Paulo Sant'Ana) e sua imitação de Paulo Brito. Mas foi com o Jeiso que tudo começou.

Bordões: "Tálãgado?", "Tu és um mau caráter" e "Okaaaay".

FAUZI

Imitação do vocalista da Tribo de Jah, Fauzi Beydoun, realizada por Porã. Em suas falas, há sempre referências ao reggae.

Bordões: "Alô, magnata!" e "Vamos fazer uma fumaceira!".

O programa de humor, com duas edições diárias na Rádio Atlântida, chegou aos 10 anos de existência no último domingo, 2 de abril. Durante seu tempo no ar, tem como principal característica a união de humor, por meio de piadas e personagens, e bate-papo.

Nos últimos anos, o PB também apostou no engajamento do público em outras plataformas além do rádio: mais do que a média de 50 mil ouvintes por minuto, o programa conta com quase um milhão de seguidores no Facebook, é o terceiro podcast mais baixado no Brasil e tem transmissão ao vivo no Facebook.