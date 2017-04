Vitória de Thomas Machado no The Voice Kids emociona Estância Velha

Gauchinho campeão

Amigos, familiares e fãs vibraram com a vitória do gauchinho Thomas Machado

Amigos, familiares e fãs vibraram com a vitória do gauchinho Thomas Machado Foto: Isadora Neumann / Agência RBS / Agência RBS

Parecia uma pequena final de Copa do Mundo. Quando veio o anúncio da vitória de Thomas Machado, a Praça 1º de Maio, em Estância Velha, explodiu em gritos, abraços, lágrimas e buzinaços. O caneco do The Voice Kids Brasil ficaria na cidade.

Tradicional ponto de encontro dominical, o espaço viu seu público dobrar neste domingo, com o anúncio da participação de Thomas na final do programa. Armada no coração da praça, uma estrutura com telão, tenda e cadeiras recebia os torcedores.



Quem não encontrou lugar embaixo da tenda trouxe a própria cadeira e ocupou os espaços embaixo das árvores. Perto das 13h, já não era mais possível ficar fora do sol escaldante.A família de Marlene Bruhn foi preparada. Além das cadeiras, levaram chimarrão e um isopor com petiscos. Chegaram na praça por volta das 10h para garantir um bom lugar e torcer pelo guri.

— Ele é uma joia da cidade — derreteu-se.

— É um exemplo de coisa boa da nossa terra, que a gente precisa valorizar.

Dezenas de pessoas acompanharam a final do programa em um telão Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Os petiscos de Marlene eram minoria na praça, tomada pelo cheiro de churrasco sendo assado por todos os cantos. Caso de João Carlos Bertanha, que trouxe uma churrasqueira de porte médio para acompanhar a final do programa sem abrir mão do churrasco dominical.

— O churrasco de domingo é sagrado, né? — brincou. — Mas a gente não podia deixar de vir dar uma força pro guri, que está lá representando o nosso Rio Grande, orgulhoso, de pilcha e tudo.

Ao longo do programa, a cada aparição de Thomas, a praça comemorava. Pessoas de outras cidades, como Novo Hamburgo, São Leopoldo e Dois Irmão também compareceram. A maioria se revezava entre aplaudir e votar pelo celular, uma vez que a competição seria decidida via voto popular.

Quando veio a anúncio da vitória, a vibração foi em uníssono. A vitória de Thomas parecia uma vitória de todos ali. Sorriso, abraços, gritos e buzinaço. Uma final de Copa do Mundo. Com vitória. E que vitória.



