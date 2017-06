Anitta emplaca, em uma semana, hits em português, espanhol e inglês

Carreira internacional

A pretensão de transformar seu sucesso no Brasil em carreira internacional mudou de panorama em apenas uma semana para Anitta. Em um espaço de sete dias, que começaram com a apresentação ao lado de Iggy Azalea no programa americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a funkeira carioca emplacou três novas músicas – em seguida à Switch, parceria com a rapper australiana, vieram Paradinha, primeira incursão de Anitta no mercado latino, e Sua Cara, com Pabllo Vittar e Major Lazer – a única em português entre as três.

Leia mais:

Paradinha: fãs de Anitta reagem ao clipe com memes, gifs de Gretchen e elogios

Anitta e Mel C devem cantar Spice Girls no programa Música Boa ao Vivo

VÍDEO: Anitta abre camarim, fala sobre carreira internacional e participação no Jimmy Fallon



Se, para muitos, os três lançamentos em sequência podem representar uma overdose de Anitta para os ouvidos, o público em geral parece ter se empolgado: as três músicas aparecem entre as 10 mais escutadas no Brasil no Spotify, um dos principais serviços de streaming de música. Paradinha, por exemplo, roubou o primeiro lugar de outro sucesso latino, Despacito. Sua Cara, lançada na quinta, já aparece 4º, enquanto Switch está em 7º.

No YouTube, a seção Tendências, que mostra os vídeos recentes que estão sendo mais assistidos no Brasil, mostra Sua Cara (que já conta com quase 4 milhões de visualizações) e Paradinha (já com quase 12 milhões de views) nas duas primeiras posições.

E a semana da cantora vai acabar com chave de ouro: nesta sexta, à 1h, o GNT exibe o episódio de The Tonight Show em que Jimmy Fallon recebe Anitta e Iggy Azalea, que cantam Switch.