Evento promove sessões de cinema ao ar livre durante a noite no Parcão

O sábado de sol no Parcão, que para muitos é programa obrigatório no fim de semana, ganhou uma novidade bem-vinda no primeiro fíndi de junho. Desde o início da tarde, o parque localizado no coração do bairro Menino Deus recebeu uma programação cultural que contou com sessões de cinema, oficinas e palestras. No domingo, a programação continua: as atrações começam às 11h e vão até as 18h.

O Projeto Matinê, nome da série de eventos que movimentam o parque neste fim de semana, estava previsto para acontecer há duas semanas. Em dois fins de semana seguidos, a chuva impediu que as atividades fossem realizadas. Como as pancadas deram uma trégua neste sábado, o evento saiu.

O evento já chama a atenção logo na entrada: adornado com luzinhas e um grande telão, o espaço destinado às atividades dá ainda mais charme ao parque. Quem compareceu no sábado pode participar de um bate-papo com o diretor Otto Guerra, assistir à oficinas de stop motion e efeitos especiais, curtir o show da banda Cine Floyd, além de, é claro, ver os filmes Até que a Sbornia nos Separe, de Otto Guerra, e Aquarius, de Kleber Mendonça Filho.

As apresentações da Cine Floyd merecem destaque: a banda toca, na íntegra, o disco Dark Side of the Moon, de 1973, que, segundo a lenda, pode ser ouvido em sincronia com o filme O Mágico de Oz, de 1939. O mesmo acontecerá com a música Echoes – com duração de mais de 23 minutos –, que será executada simultaneamente com o filme 2001 – Uma Odisséia no Espaço, de Stanley Kubrick.

No domingo, o evento começa às 11h, com a oficina de stop motion, e segue até às 18h, com exibição dos filmes O Menino e o Mundo, às 14h, e Saneamento Básico, às 15h30min. Há ainda oficina de efeitos especiais e show com a banda Cine Floyd.

Confira a programação de domingo:

11h – Oficina de stop motion

12h – Bate–papo com a diretora Maíra Coelho

13h – Oficina de efeitos especiais

13h – Mostra Curta Pró-Cultura RS

14h – Exibição do filme de animação O Menino e o Mundo

15h – Vivência de cinema "Um Dia de Estrela"

15h30 – Exibição do longa metragem Saneamento Básico

17h – Show com Cine Floyd

18h – Término