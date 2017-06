Leandro Karnal promove palestra "A Vida que Vale a Pena Ser Vivida" na Fiergs, em Porto Alegre

Provocações Contemporâneas

Um dos palestrantes mais requisitados do país, Leandro Karnal volta a Porto Alegre nesta quinta-feira (8), como primeira atração da série Provocações Contemporâneas. O historiador abre a programação do projeto, que vai trazer à Capital pensadores, jornalistas, escritores, artistas e publicitários a fim de debater a nova ordem mundial em palestras, workshops e painéis. Karnal, que há algum tempo tornou-se uma espécie de filósofo popstar, apresentará a palestra "A Vida que Vale a Pena Ser Vivida" a partir das 19h, no Teatro do Sesi, com ingressos entre R$ 100 e R$ 140.

Leia mais:

Batman deve pedir Mulher-Gato em casamento nos gibis

No Vídeo Show, Taís Araújo dá resposta atravessada a Otaviano Costa e Lázaro Ramos a apoia

Festival Varilux traz aos cinemas do Brasil filmes franceses inéditos



Nascido em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, Leandro Karnal tem 54 anos e tornou-se autor de bestsellers, como Pecar e Perdoar: Deus e Homem na História (2014), Todos Contra Todos: o Ódio Nosso de Cada Dia (2017) e sua publicação mais recente, o recém-lançado Detração: Uma Breve História do Maldizer (2017).

O evento promove, além da palestra de Karnal, uma conferência do empresário, advogado e escritor Othon Gama, autor do best-seller O Código da Mudança, fundador da Life Academy Brasil e da Escola da Cidadania, com o tema "Você Aceita Mudar o Brasil?". Além dos palestrantes, o economista Paulo Afonso Pereira, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, o cineasta e jornalista José Pedro Goulart, diretor da produtora Mínima, e a escritora e coach Semadar Marques vão discutir a polarização do nosso tempo no painel "8 ou 80: Como se Mover Neste Mundo de Extremos".

Provocações Contemporâneas

Leandro Karnal, Othon Gama e painel "8 ou 80: Como se Mover Neste Mundo de Extremos"

Nesta quinta-feira, às 19h.

Teatro do Sesi (Avenida Assis Brasil, 8.787)

Ingressos: R$ 100 (mezanino em segundo lote), R$ 120 (plateia alta em segundo lote) e R$ 140 (plateia baixa em segundo lote).

Pontos de venda: Livraria Cameron do Bourbon Country (Avenida Assis Brasil, 2.611), Shopping Total (Avenida Cristóvão Colombo, 545) ou pelo site minhaentrada.com.br