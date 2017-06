Maria Gadú e Lua Leça realizam cerimônia de casamento em São Paulo

Pombinhas

No último sábado (3), Maria Gadú e a produtora pernambucana Lua Leça fizeram uma cerimônia de casamento em São Paulo. As duas são casadas desde 2013.

Leia mais:

"Eu não componho pensando no comercial", diz Erika Ender, coautora do sucesso "Despacito"

Exposição resgata importância da primeira geração de artistas mulheres do RS

Começa julgamento de Bill Cosby por acusações de agressão sexual



Nenhuma das duas falou sobre a cerimônia, mas os convidados postaram dezenas de imagens do momento nas redes sociais. No Instagram, uma foto de duas mãos entrelaçadas e com alianças nos dedos foi compartilhada no perfil de ambas. Na conta de Maria Gadú, a foto já ultrapassa as 5 mil curtidas.



romance romântico. turbulência turva. furacão calmaria. Uma publicação compartilhada por || m a r i a g a d ú || (@mariagadu) em Mai 30, 2017 às 7:44 PDT