Petição que pede a volta de "Sense8" já tem 277 mil assinaturas

Inconformados

A notícia de que Sense8 foi cancelada, após apenas duas temporadas, pegou os fãs da série de surpresa. E não só isso, deixou alguns deles arrasados em saber que não terão uma terceira leva de episódios do seriado. E é por isso que, desde que o cancelamento foi anunciado, nesta quinta, mais de 277 mil pessoas já assinaram uma petição online que pede a volta da atração.

No texto do abaixo-assinado, publicado no site Change.org, um fã identificado como Micael Bretas, de Buenos Aires, escreve que "é muito estranho que uma série que recebeu tantas respostas positivas de uma audiência ampla e heterogênea seja cancelada" e que, como fã da série, ele espera uma "explicação válida" sobre o fim. "Acreditamos ser necessária a existência de séries que propaguem conteúdos sobre amor, diversidade e respeito", continua o texto.

A primeira meta estabelecida pela petição é de chegar a 300 mil assinaturas – com a quantidade de assinaturas que o documento chegou em pouco tempo, é provável que o objetivo seja alcançado ainda nesta sexta.

Leia na íntegra o texto do abaixo-assinado que pede o retorno de Sense8:

"O cancelamento da terceira temporada de Sense8 foi completamente inesperado. Nós ainda não sabemos as razões, mas é muito estranho que uma série que recebeu tantas respostas positivas de uma audiência ampla e heterogênea seja cancelada.



Como fãs da série, gostaríamos de uma explicação válida sobre o porquê do cancelamento. Acreditamos ser necessária a existência de séries que propaguem conteúdos sobre amor, diversidade e respeito. Esses valores foram trazidos à vida pelos personagens da série e a mensagem é extremamente importante para a sociedade.



Quaisquer que sejam as razões do cancelamento, entendemos que Sense8, como um produto visual, reúne todos os esses valores e tem sido capaz de transmiti-los perfeitamente à sua audiência. Não é só uma série para se divertir. Sense8 ofereceu ao mundo uma nova maneira de enxergar o outro: com aceitação, amor e entendimento. (@micaelbretas)