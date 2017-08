Cinema em Porto Alegre: "O Estranho Que Nós Amamos", de Sofia Coppola, e outras estreias desta semana

Diversão

DIÁRIO DE UM BANANA: CAINDO NA ESTRADA

(Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul)





Com a desculpa do aniversário da avó, garoto faz família viajar para participar de encontro de gamers. Jason Drucker. Comédia, livre. De David Bowers. EUA, 2017, 142min.

Onde assistir: Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga.

MALASARTES E O DUELO COM A MORTE

Comédia/Fantasia, 12 anos. De Paulo Morelli. Brasil, 2017, 107min. Malandro que vive se aproveitando das pessoas está com os dias contados. Com Jesuíta Barbosa e Ísis Valverde.

Cotação: regular

Onde assistir: Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Cinespaço Wallig, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Praia de Belas.

Leia mais

Carlos Gerbase: Assistir a "O Estranho que Nós Amamos", de Sofia Coppola, é uma experiência decepcionante

"Não há diferença na atuação", diz Andy Serkis, que interpreta o macaco César, em "Planeta dos Macacos"

"Meu Malvado Favorito" é a franquia de animação mais lucrativa na história do cinema



O DIA MAIS FELIZ DA VIDA DE OLLI MÄKI

(Hymyilevä Mies)

Na década de 60, boxeador tem a chance de lutar em um importante campeonato. Drama, 12 anos. De Juho Kuosmanen. Finlândia/Alemanha/Suécia, 2016, 96min. Com Jarkko Lahti.

Cotação: muito bom

Onde assistir: Cinemateca Capitólio

O ESTRANHO QUE NÓS AMAMOS

(The Beguiled)

Homem ferido em combate é levado para um internato, onde vai despertar o interesse das mulheres. Drama, 14 anos. De Sofia Coppola. EUA, 2017, 93min.. Com Kirsten Dunst e Nicole Kidman. Leia mais sobre o filme aqui.

Cotação: bom

Onde assistir: Espaço Itaú, GNC Moinhos.

O REINO GELADO: FOGO E GELO

(Snezhnaya Koroleva 3: Ogon I Led)

Irmãos que vivem em montanhas vivem aventuras para encontrar pais desaparecidos. Animação, livre. De Aleksey Tsitsilin. Rússia, 2017, 94min.

Onde assistir: Cineflix Total, Cinemark Ipiranga, Cinespaço Wallig, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Praia de Belas.

SAINT AMOUR - NA ROTA DO VINHO

(Saint Amour)

Pai e filho com relação difícil caem em aventura em busca de aproximação. Com Gérard Depardieu e Benoît Poelvoorde. De Benoît Delépine e Gustave Kervern. Comédia dramática, 14 anos. Bélgica, 2016, 102min.

Onde assistir: Guion Center, Sala Paulo Amorim.

TOUR DE FRANCE

Jovem rapper vai passar um tempo com seu pai, um pintor de quem é afastado. Com Gérard Depardieu e Sadek. Comédia dramática, 16 anos. França, 2016, 95min.

Cotação: bom

Onde assistir: Guion Center.

VALERIAN E A CIDADE DOS MIL PLANETAS

(Valerian and the City of a Thousands Planets)

Ficção científica, 12 anos. De Luc Besson. EUA, 2016, 129min. No século XXVIII, agentes do espaço terão de combater forças que desejam acabar com a vida no planeta Alpha. Com Dane DeHaan e Cara Delevingne.

Cotação: regular

Onde assistir: Arcoplex Boulevard, Arcoplex Rua da Praia, Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Cinespaço Wallig, Cine Victória, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Praia de Belas, GNC Lindoia.