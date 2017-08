FOTOS: Feira Medieval promove fantasia em Porto Alegre

Em um castelo na Zona Norte

Foi como se os universos de J.R.R. Tolkien, de George R. R. Martin ou de um jogo de RPG tomassem forma na Vila Flores, neste sábado (12): guerreiros vikings ou celtas, magos, princesas e camponeses marcaram presença na 2ª Feira Medieval de Porto Alegre. Boa parte do público entrou no espírito da proposta do evento e foi fantasiado à feira que promove música, dança, arte e culinária da Idade Média.

Logo ao entrar na Vila Flores, era possível sentir o aroma de incenso. Na feira, havia cerca de 30 estandes que vendiam desde cantis em forma de chifres a ocarinas da barro (instrumento de sopro). Lá estavam centenas de aficionados por jogos, filmes e livros de ficção baseados no passado medieval, mas também famílias e curiosos em geral.

Entre os visitantes "a caráter" da feira estava Rodrigo de Menezes, 33 anos. Vestido com uma capa preta e portando um cajado, ele era o oráculo Menezes. Segundo o analista de sistemas, o personagem é um aconselhador, que dá indicações a um líder.

Muitas crianças estavam presentes no evento devidamente trajadas, como era o caso dos irmãos Helena e João Pedro Hartmann – dois guerreiros celtas de 7 e 9 anos, respectivamente. A dupla foi motivada a ir à feira pela tia Cristina Hartmann, também com vestes celtas.

– Ela (Helena) viria de princesa medieval, mas mudou de ideia porque achou a fantasia de guerreira mais legal – destacou a tia.

De óculos, com espada de brinquedo e escudo de latão, João Pedro sabia como poderia saciar sua sede:

– Tenho uma guampa para beber água!

Observado de longe, Dario Rosa, 26 anos, lembrava algum personagem da série Vikings – com barba, machado e vestindo pele. Mas o personagem de sua fantasia tinha sua concepção própria.

– Eu sou um bárbaro em geral, misturando nórdico, celta e índio brasileiro. Meu machado, com cipós e cabeça de demônio, não existe – explicou.

Luciano Fetzner era constantemente requisitado para atender aos pedidos de fotos dos outros visitantes. Por conta de seu bem elaborado traje verde, o bancário de 31 anos teve um dia de celebridade. Acompanhado da bruxa Roberta Oliveira, 27 anos – também com capa verde, combinando –, ele era um druida:

– É um personagem com o qual sempre me identifiquei nos RPGs – sublinhou.

A Feira Medieval de Porto Alegre volta a ser realizada neste domingo (12), das 11h às 20h, no Vila Flores (Rua Hoffmann, 447), em Porto Alegre. Os ingressos, na bilheteria do evento, custam R$ 40 – meia-entrada de R$ 20 para estudantes, idosos e crianças de até 12 anos. Crianças até 7 anos têm entrada gratuita, acompanhadas dos responsáveis. Cada ingresso é válido para o dia selecionado.



