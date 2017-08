Prestes a estudar música na Suíça, Weslei Felix Ajarda participa do "Encontro com Fátima Bernardes"

Escala na Globo

Depois de ganhar um contrabaixo de um doador que se comoveu com sua história e conseguir tocar com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o jovem Weslei Felix Ajarda, de Canoas, deu outro passo na vida de músico: foi convidado a estudar na Escola Superior de Música de Genebra, na Suíça. Com viagem marcada para fim de agosto, o gaúcho fez uma escala na carreira em ascensão nos estúdios da Globo, onde participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, nesta sexta-feira (11).

Aos 17 anos, Weslei é o primeiro da família a chegar no ensino superior. Acompanhado do pai, Luis Roberto, o menino ressaltou a importância dessa conquista.

— Isso, pra mim, é o maior orgulho. Tanto pra mim quanto para o meu pai.

— O sonho dele é o meu — disse o pai.

Weslei está fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro e conseguir financiar a viagem à Genebra, capital da Suíça, onde estudará como bolsista durante três anos e meio. Ele também precisa arcar com parte da estadia até que a bolsa seja liberada.



No dia 17 de agosto fará uma apresentação em Porto Alegre, no Theatro São Pedro. Brincando com o pouco que falta para alçar voo rumo à Europa, deu o nome da apresentação de A uma Ajarda de Genebra, um trocadilho com a medida de distância e o próprio sobrenome. Ele iá se apresentar ao lado de artistas como Hique Gomes e Neto Fagundes. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 20 e R$ 50.