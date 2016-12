Coisas para fazer nesta quarta-feira

DIcas

Leandro Bertolo em show grátis

O músico Leandro Bertolo apresenta nesta quarta-feira um pocket show gratuito. A partir do meio-dia, o artista toca na Biblioteca Sicredi (Assis Brasil, 3.940) um repertório próprio de música popular contemporânea, com canções do projeto Clareza. Silfarnei Alves realiza uma participação especial.



Mostra fotográfica do Margs

Está em cartaz no Margs (Praça da Alfândega, s/nº) a mostra Calçadas – Pedras, memórias e pulsações. Com obras da artista visual e fotógrafa Vera Carlotto, a exposição foi criada a partir de imagens da pedra basáltica das calçadas de Porto Alegre. A visitação é gratuita e segue até dia 15 de janeiro, de terças a domingos, das 10h às 19h.



Concerto de encerramento dos Saraus Bell'Anima

Será nesta quarta-feira, às 20h30min, o concerto de encerramento da temporada 2016 da série Oferenda Musical, dentro do projeto Saraus Bell'Anima, em São João do Polêsine. A apresentação será do Conjunto de Câmara Recanto Maestro com o solista: Moisés Cunha (violino) e o convidado Fernando Cordella (cravista). O espetáculo será na Sede da Bell¿Anima (Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro), no distrito de Recanto Maestro, localizado a 40 km de Santa Maria. Ingressos a R$ 100, à venda pelo fone (55) 9635-3752.



Comédia brasileira em cartaz

Há menos de uma semana em cartaz, Minha mãe é uma peça 2 já é sucesso de bilheteria. Na comédia de César Rodrigues, uma apresentadora de televisão – vivida por Paulo Gustavo – precisa lidar com a ausência dos filhos.