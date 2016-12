Coisas para fazer nesta quinta-feira

Dicas

Para lembrar a luta LGBTT

Quem estiver em Porto Alegre pode aproveitar para conferir a mostra Uma cidade pelas margens, no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (João Alfredo, 582). Com documentos, processos judiciais, reportagens e entrevistas em vídeo, a exposição recupera a memória da luta por visibilidade travada pela população LGBTT em Porto Alegre. A visitação é gratuita e vai até amanhã, das 8h30 ao meio-dia e das 13h às 17h30.



Música brasileira no Espaço 512

Com repertório de clássicos do samba e do baião, o cantor Marcio Barbosa se apresenta nesta quinta, às 22h, acompanhado de Gustavo Mendez (contrabaixo), Marcio Bandeira (bateria) e Rafael Dezesseis (cavaquinho). O show será no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), com ingressos a R$ 15.

Leia mais:

Paolla Oliveira será policial que sonha em ser lutadora de MMA na próxima novela das 21h

Glória Perez faz homenagem à filha, Daniella, morta há 24 anos

Rapper de Alvorada faz sample com hit de Rita Lee



Filme de Tom Ford nos cinemas

Está em cartaz nos cinemas o mais novo filme do famoso estilista Tom Ford. Em Animais noturnos, Amy Adams vive uma mulher que recebe um livro escrito por seu ex-marido e, durante a leitura, acaba recordando traumas de seu passado. O suspense pode ser visto no Cinemark Barra, no Espaço Itaúe no GNC Moinhos 2.

Drama polonês no Guion

O premiado longa polonês Estados Unidos pelo amor está em cartaz no Guion Center. Com roteiro e direção de Tomasz Wasilewski, o drama é ambientado na Polônia de 1990 e conta a história de quatro mulheres que decidem mudar suas vidas e buscar a felicidade. Julia Kijowska está no elenco.