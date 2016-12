Coisas para fazer nesta sexta-feira

DIcas

Última sessão de "Prata-paraíso" na Usina

Tem sua última sessão nesta sexta, na Sala 504 da Usina do Gasômetro (João Goulart, 551), o espetáculo performático Prata-paraíso, da Cia. Espaço em BRANCO. Desenvolvida pelo encenador João de Ricardo, a montagem foi inspirada no texto Pterodátilos, do dramaturgo norte-americano Nicky Silver. No enredo, um jovem artista homossexual, portador do vírus HIV, contesta a realidade luxuosa de sua família em uma obra que retrata a transitoriedade. Também participam da performance Andrew Tassinari, Eduardo d¿Avila e Lucas Tortorelli. A apresentação será às 21h e tem ingressos a R$ 20.

Estreia francesa no Espaço Itaú

Está em cartaz no Espaço Itaú o longa francês O que está por vir. Com direção de Mia Hansen-Løve, o filme conta a história de uma professora de filosofia que leva uma vida pacata ao lado do marido e dos filhos. Sua tranquilidade é quebrada após enfrentar uma série de reviravoltas. Nomes como Isabelle Huppert e Roman Kolinka estão no elenco.



Sobre a vida de Gramellini

Baseado no romance autobiográfico homônimo de Massimo Gramellini, o filme Belos sonhos conta a história do jornalista e vice-diretor do jornal italiano La Stampa. Aos nove anos de idade, Gramellini perdeu a mãe e, depois de adulto, precisou lidar com os traumas do passado quando decidiu vender o apartamento no qual cresceu. A direção é de Marco Bellocchio, e o elenco conta com Valerio Mastandrea e Bérénice Bejo.

Crianças ao volante

No Adrenalina Kart, evento que o Praia de Belas Shopping sedia em seu edifício-garagem (entrada pela Rua Marcílio Dias), os pequenos têm a oportunidade de se tornarem pilotos de carros de velocidade. A pista de kart indoor está instalada no nono andar do prédio e conta com dois tipos de baterias, uma de 10 e outra de 20 minutos. Na mais longa, as crianças devem competir entre si, e na mais curta o formato da brincadeira é livre. Para participar é preciso ter mais de 1m24cm de altura. Os ingressos custam entre R$ 30 e 50. Funcionamento de segundas a sextas, das 14h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h – neste sábado, excepcionalmente, das 10h às 18h, e no domingo, das 15h às 22h.

Tributos a Mutantes e Tim Maia

Porto Alegre recebe nesta sexta pelo menos dois shows tributo. No Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), a banda Baurets toca sucessos de Os Mutantes. A abertura ficará a cargo do projeto LauraL, do grupo Músicas Intermináveis para Viagem, de Berlim. Já no Paraphernália Bar (João Alfredo, 425), quem anima a noite é Neno Baz e sua banda com o show Tim Maia revisitado.