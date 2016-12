Coisas para fazer nesta sexta-feira

Dicas

É nesta sexta a retrospectiva 2016 da Globo

Será exibida nesta sexta-feira, às 22h15min, logo depois da novela A lei do amor, a Retrospectiva 2016 na Globo. Com apresentação de Glória Maria e Sergio Chapelin, o tradicional programa vai relembrar os fatos marcantes deste ano. Entre eles, acontecimentos históricos como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, as prisões de políticos influentes no país, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, ataques terroristas e a morte prematura por afogamento do ator Domingos Montagner.

As pedras da Capital

O Margs (Praça da Alfândega, s/nº), que estará aberto nesta sexta e sábado, recebe a exposição Calçadas – Pedras, memórias e pulsações, de Vera Carlotto. Composta por 27 fotografias, um trabalho sonoro e um vídeo, a mostra é resultado de uma pesquisa realizada pela artista sobre a utilização da pedra basáltica das calçadas de Porto Alegre. A visitação é gratuita e segue até o dia 15.



Noite de cumbia no Espaço 512

A noite desta sexta será de cumbia no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512).

O grupo argentino La Abuela Cumbiambera y Su Conjunto Sabroso anima o público no dançante ritmo cubano a partir das 23h. O show trará as canções de La Cumbiamba se desata, primeiro álbum da banda. Os ingressos custam R$ 15.

Estreia premiado filme polonês

Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim, o longa polonês Estados unidos pelo amor narra o momento eufórico de liberdade e incerteza com o futuro do ano de 1990 naquele país pela visão de quatro mulheres. Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak e Marta Nieradkiewicz estrelam o longa de Tomasz Wasilewski, estreia da semana no Guion Center.