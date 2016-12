Coisas para fazer neste domingo

Dicas

"Invasão zumbi" em pré-estreia

Em virtude do Natal, muitos cinemas, espaços expositivos e centros culturais de Porto Alegre e do Estado fecham as portas ou têm seus horários de funcionamento modificados neste final de semana. Ainda assim, o longa sul-coreano Invasão zumbi, que tem estreia marcada para a próxima quinta-feira, pode ser visto em sessões de pré-estreia na Capital neste domingo. Com direção de Yeon Sang-ho, o filme aborda um tema recorrente nos longas de terror: a presença de mortos-vivos devoradores de humanos. A trama gira em torno de um pai e sua filha que partem em uma viagem de trem e acabam sendo surpreendidos por uma epidemia zumbi. Para piorar a situação, diferentemente dos tradicionais monstros lerdos, estes conseguem se movimentar em alta velocidade.

Puro Ashtral em show gratuito Foto: Juliano Barcellos / Divulgação

Pré-Réveillon com o grupo Puro Ashtral

Dentro do projeto cultural Bebendo da Fonte, que busca ocupar as áreas públicas da Capital para promover lazer e entretenimento à população, o grupo Puro Ashtral é o protagonista da festa de pré-Réveillon, neste domingo. A atividade costuma reverenciar os espaços tradicionais e históricos do samba porto-alegrense, em especial os que se concentravam ao redor da Praça Garibaldi, como a Sociedade Nós Os Democratas, as tribos carnavalescas Os Xavantes, Os Caités, Os Tapuias, as muambas das folias momescas e a Ilhota, berço do compositor Lupicínio Rodrigues, um dos maiores compositores da história do samba nacional. No show, que será na Praça Garibaldi, no Bairro Cidade Baixa, às 17h, os sambistas apresentam releituras de nomes como Cartola, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge AragOrl

Orla do Guaíba em frente ao Museu Iberê Camargo Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Música e artesanato por um mundo melhor

A prainha do Iberê, um dos mais belos locais de Porto Alegre, recebe o Concrete Jungle neste domingo de Natal. O evento, que é aberto ao público e será às 10h na Prainha do Museu Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000), tem como objetivo disseminar mais amor ao próximo, respeito e preservação da natureza, com exposição de artesanato ao ar livre e shows de grupos de rock, hip hop e pop.