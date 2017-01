Coisas para fazer nesta quarta-feira

Dicas

"GPS Gaza" no Porto Verão

Está em cartaz no festival Porto Verão Alegre o espetáculo GPS Gaza. Protagonizado por Deborah Finocchiaro e Áurea Baptista, a montagem busca referência nos conflitos na Faixa de Gaza para realizar uma metáfora das formas de violência presentes na sociedade brasileira. A direção é de Camila Bauer. As sessões são nesta quarta e quinta, às 21h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa. Sócios do Clube do Assinante têm desconto nos ingressos.



Blues no Sgt. Peppers

A noite desta quarta-feira vai ser de blues no Sgt. Peppers (Quintino Bocaiúva, 256). A partir das 21h, Luciano Leães & The Big Chiefs, Solon Fishbone (guitarra) e Julio Rizzo (trombone) apresentam clássicos do blues e R&B, além de canções de discos dos artistas. Os ingressos custam R$ 30 (antecipados) e R$ 40 (na hora) e estão à venda no site sympla.com.br e no local.



Música barroca no StudioClio

O cravista Fernando Turconi Cordella e apresenta nesta quarta-feira, às 20h30min, o concerto O Cravo Ensolarado. Ao lado de Francisco Marshall, no iconofone, Cordella executará obras em uma réplica do instrumento utilizado por Bach. O show será no StudioClio (José do Patrocínio, 698) e tem ingressos a R$ 50.

Pablo Lanzoni lança o disco POA_MVD no MEME

Pablo Lanzoni apresenta seu novo trabalho nesta quarta, às 21h, no Meme Santo de Casa Estação Cultural (Lopo Gonçalves, 176). Álbum de estreia de Lanzoni, POA_MVD surgiu da conexão do artista com o Uruguai. Os ingressos custam R$ 30 e estarão à venda na hora.