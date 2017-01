Coisas para fazer nesta quinta-feira

Dicas

Novas peças no Porto Verão Alegre

Três montagens teatrais entram em cartaz na programação do Porto Verão Alegre nesta quinta. A comédia Rindo Afú, com Cris Pereira, Nando Viana e convidados, será apresentada às 21h no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311). Já Mágicos do Sul, espetáculo que mescla mágica com música, teatro e dança, terá sessões no Teatro Novo DC Navegantes (Frederico Mentz, 1.561). O Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe Quando Vi Minha Vida Não Existia, montagem de esquetes que tem como pano de fundo o questionamento sobre o real e a fantasia nos problemas cotidianos. Sócios do Clube do Assinante têm desconto nos ingressos.

Leia mais:

Saiba quem são os participantes do "BBB 17", que estreia na segunda-feira

A história da amante gaúcha de George Orwell, o autor de "1984"

Atelier Livre sofre com infraestrutura sucateada e falta de professores e de equipamentos



Os Sbornianos estão de volta

Espetáculo de Hique Gomez e Simone Rasslan, A Sbornia KontrAtacka traz de volta os clássicos do Tangos & Tragédias para o palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), fone: (51) 3227-5100 na noite desta quinta, às 21h. O repertório conta também com novas canções de Cláudio Levitan. Ingressos entre R$ 40 e R$ 80, com desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante.

Novas mostras em Porto Alegre

Pelo menos três exposições serão inauguradas nesta quinta-feira na cidade. No Margs entra em cartaz Czech Press Photo, mostra itinerante de fotografias que comemora o 20º aniversário do concurso Czech Press Photo de fotografia jornalística. O Café do Margs recebe Informalidades, individual de fotografia de Bebeto Alves com curadoria de Fábio André Rheinheimer. Já o Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1.223) abrigará Vidas Refugiadas, com fotografias de Victor Moriyama que retratam oito mulheres refugiadas que vivem no Brasil.