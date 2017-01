Coisas para fazer nesta sexta-feira

Dicas

Comédias para curtir o Porto Verão Alegre

O fíndi no Porto Verão Alegre será de comédia. Na programação do festival, que ocorre até 19 de fevereiro em diferentes palcos da Capital, estão três peças de humor. A clássica Bailei na Curva, de Julio Conte, conta a trajetória de vida de sete jovens, vizinhos na mesma rua, que cresceram no período da ditadura militar, tendo como ponto de partida o dia do golpe de 1964. As sessões serão no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), nesta sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 20h.

Já no Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665), nesta sexta e sábado, às 20h, Claudio Benevenga e Lauro Ramalho apresentam Besteirol, a Comédia! ou Tem Drag Queen no Funk!. O espetáculo reúne quatro textos do gênero besteirol, surgido na década de 1980. A direção é de Zé Adão Barbosa.

Adaptada do texto Una Donna Sola, de Dario Fo e Franca Rame, a montagem Pois é, Vizinha¿ está em cartaz nesta sexta (com tradução para Libras), sábado e domingo, às 21h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75). No enredo, uma dona de casa vive trancafiada em casa pelo marido abusivo. Direção e atuação de Deborah Finocchiaro.



Festa da animação na Escadaria da Borges de Medeiros

Em celebração ao centenário de lançamento de Kaiser, primeiro curta-metragem de animação feito no Brasil, o Tutti Giorni (Avenida Borges de Medeiros, 710) vai realizar nesta sexta uma programação especial. O evento começa às 20h e contará com projeções de reconhecidos curtas brasileiros na parte externa do bar, sobre as escadarias do Viaduto Otávio Rocha – a entrada é franca. Kaiser foi dirigido pelo cartunista Álvaro Marins e estreou em 22 de janeiro de 1917, no Cine Pathé, no Rio de Janeiro.

Drama nepalês no cinema

Está em cartaz na Sala Eduardo Hirtz, às 15h15min, o longa Nas Estradas do Nepal. O filme de Min Bahadur Bham conta a história dos meninos nepaleses Prakash e Kiran durante a guerra civil de 2001. Mesmo pertencendo a castas diferentes, os dois se tornam amigos. Em busca de dinheiro, os garotos começam a vender ovos de galinha. Ao perceberem o sumiço da ave, partem para uma jornada com o objetivo de recuperá-la, ignorando os perigos da guerra.