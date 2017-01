Filmes para ver nesta segunda-feira

Dicas de TV

OS SUSPEITOS (Prisoners) – De Denis Villeneuve. Com Hugh Jackman. Em cartaz nos cinemas com a bela ficção científica A chegada, o versátil diretor canadense apresentou aqui uma trama policial pontuada por reviravoltas. Duas garotinhas desaparecem misteriosamente enquanto brincavam. Sem avanço na investigação policial, o pai de uma delas decide se lançar numa arriscada caçada por conta própria. Suspense, EUA, 2013, 153 min. Telecine Action, 13h45min

TIMBUKTU – De Abderrahmane Sissako. Com Ibrahim Ahmed dit Pino. O representante da Mauritânia no Oscar de melhor filme estrangeiro de 2015 aborda um tema contemporâneo: o avanço do fundamentalismo islâmico que impõe sobre zonas conquistadas violência, medo e restrição às liberdades individuais. O cenário é uma pequena cidade do Mali que passa a ser controlada por extremistas. Como personagem central está um pastor que, após se desentender com um vizinho, fica submetido ao rigoroso julgamento dos invasores. Drama, França/Mauritânia, 2014, 97min. Telecine Cult, 15h



PRENDA-ME SE FOR CAPAZ (Catch me if you can) - De Steven Spielberg. Com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Sem maiores pretensões além de contar uma curiosa e divertida história, o que faz com grande eficiência, Spielberg encontrou uma afiada parceria em seus protagonistas. O filme encena o caso real de um jovem e genial golpista que assume diferentes personas para curtir a boa vida e ganhar dinheiro fácil. Em sua jornada, o vigarista trava um jogo de gato e rato com um obstinado agente do FBI. Policial, EUA, 2002, 141min. Telecine Touch, 22h

RAUL SEIXAS: O INÍCIO, O FIM E O MEIO – De Walter Carvalho. A vida e a obra do cultuado ícone da música brasileira são relembradas em diferentes frentes: a bem-sucedida parceria nos hits que compôs com Paulo Coelho, a turbulenta vida pessoal e a apaixonada reverência dos fãs que Raul seguia mobilizando mais de 20 anos depois de sua morte. Documentário, Brasil, 2010, 120min. Canal Brasil, 22h