Coisas para fazer nesta quarta-feira 

Dicas

Clássicos na Pinacoteca

O tenor Flávio Leite e o pianista André Carrara (foto) se apresentam no projeto Clássicos na Pinacoteca desta quinta-feira, às 18h30min, na Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973). No recital, a dupla passa por um repertório variado de compositores de diferentes épocas e nacionalidades – entre eles Schübert, Ravel e Rossini. A entrada é franca.

Bate-papo sobre cinema

Nesta quarta, a partir das 20h30min, no Teatro Novo DC (Rua Frederico Mentz, 1.561 – Prédio D), ocorre um bate-papo sobre cinema com entrada franca. Participam da conversa os cineastas Alan Mendonça e Felipe Lesbick e o produtor de elenco da Agência People, Gaspar Delgado – o trio fala sobre o mercado de cinema como parte da programação de encerramento oficina de cinema organizada pelo ator Oscar Simch. O material produzido pelos alunos também será exibido nesta noite.

Noite de jazz

Como parte da programação da Semana Musical no Café do Porto, Adriano Trindade toca no número 293 da Padre Chagas nesta quarta, às 20h. O músico apresenta as faixas de seu novo disco, Balançando o Jazz – no qual faz releituras de grandes compositores de samba-rock, MPB e jazz. O couvert artístico é R$ 15.