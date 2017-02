Coisas para fazer nesta quinta-feira

Dicas

Gretchen em Porto Alegre

Rainha do Rebolado e, nos últimos anos, forte candidata a rainha da internet brasileira, Gretchen se apresenta nesta quinta-feira na Festa Safadona, no Cucko (General Lima e Silva, 1.037). A noite começa às 20h30min e, depois do Show da Gretchen às 22h, continua com discotecagem dos DJs Gabriel Ferrão, Victor Barreto, Matheus Conci e convidados, que tocam sertanejo, funk e pop. Os ingressos custam R$ 40 (1º lote) e R$ 50 (2º lote), em sympla.com.br. Na hora, entradas sujeitas a disponibilidade.

Foto: André Olmos / Divulgação

Arte e vivência afro-brasileiras

O grupo Pretagô está de volta ao Boteco do Paulista (Rua Riachuelo, 230) nesta quinta, sexta e sábado, às 21h, para apresentar a montagem AfroMe. Melhor espetáculo eleito pelo júri popular no Prêmio Braskem de Teatro 2016, a peça desenvolve, a partir das relações culturais entre o Brasil e a África, reflexões sobre imigração, vivência negra e arte como discurso. Sugere-se contribuição espontânea.

Foto: Raul Krebs / Divulgação

Música no Batemacumba

A partir da meia-noite desta quinta-feira, o Batemacumba (João Alfredo, 701) recebe três apresentações para mais uma edição do Bate Inéditas. El Negro, Walverdes e Bife Simples são os shows da noite, que tem ingressos a R$ 20 (até a 0h) e R$ 25 (depois). O bar abre às 22h30min, e quem enviar seu nome para batemacumba@gmail.com até as 18h para R$ 18.

