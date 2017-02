Reality show de Stallone na Netflix e outras atrações para curtir o fíndi

As boas do fíndi





Foto: Reprodução / Netflix

O primeiro reality show da Netflix

A Netflix disponibilizou na sexta-feira sua nova produção original: Ultimate Beastmaster. Com produção de Sylvester Stallone, o programa é o primeiro reality show feito exclusivamente para o serviço de streaming. Trata-se de uma competição esportiva gravada com 108 competidores em seis países: Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul, México, Alemanha e Japão – cada um conta com 18 participantes. Dois competidores de cada país terão de enfrentar um percurso de provas de força apelidado de "A besta". Os segmentos gravados no Brasil serão comandados pelo humorista Rafinha Bastos e pelo lutador do UFC Anderson Silva.



Comédia aclamada em Sundance

A comédia de humor negro I Don't Feel at Home in This World Anymore, protagonizada por Elijah Wood, está disponível na Netflix a partir desta sexta-feira. O longa-metragem produzido pelo serviço de streaming recebeu o Grande Prêmio do Júri do Festival de Sundance deste ano. No filme, Elijah Wood interpreta um fã de heavy metal e artes marciais que não aguenta mais a maldade das pessoas e, por isso, fica muito abalado quando roubam sua casa.

Elijah Wood em "I Don't Feel at Home in This World Anymore" Foto: Netflix / Divulgação

Novo filme de máfia

Ben Affleck é protagonista, diretor e roteirista de A Lei da Noite, que entrou em cartaz na última quinta-feira na Capital. O filme é ambientado nos anos 1920, durante a Lei Seca. Affleck vive o mafioso Joe Coughlin, filho caçula do Superintendente da Polícia de Boston. Após trair um chefão da máfia, ele envolve-se com o contrabando de rum na Flórida.

Um blockbuster americano na China

Recém-chegado aos cinemas, A Grande Muralha é o mais caro filme já produzido na China (orçamento de US$ 150 milhões) e tem como diretor o aclamado Zhang Yimou, de Lanternas Vermelhas (1991) e Tempo de Viver (1994). Em clima de fantasia, a trama acompanha dois mercenários europeus, William (Matt Damon) e Tovar (o chileno Pedro Pascal), que chegam à China do século 11 em busca de pólvora, invenção dos alquimistas locais de grande serventia militar. A dupla logo é aprisionada na grande muralha da China. O elenco também inclui William Dafoe.

Festas

Porto Alegre tem várias opções para quem está a fim de um repertório musical diferente neste Carnaval. Veja algumas delas:



Jazz & Blues

O London Pub & Bistro (Rua José do Patrocínio 964) encerra no sábado, às 22h, o seu CarnaJazz com show da Mamma Doo. A banda é especializada em clássicos do jazz e do blues cantados por divas como Ella Fitzgerald, Dinah Washington e principalmente, Ruth Brown. Ingressor por R$ 15. Chopp Artesanal em dose dupla das 19h às 21h.

Rock clássico

A banda Hot Stuff faz seu tributo aos Rolling Stones na noite de sábado, cobrindo desde clássicos aos sons lado B, no Espaço Cultural 512 (Rua João Alfredo, 512), às 23h, por R$ 15.

Indie

O clima carnavalesco no Malvadeza Pub (Travessa do Carmo, 76) vai ficar a cargo da banda Bad Luck Johnny, que toca sábado às 22h. Ingressos: R$ 12.

Latinidades

Com decoração temática do Litoral, o Carnaval Latino del Camaleón promete cumbia, reggaeton, salsa, samba, pop, rock, axé e rodadas de tequila no IN Sano Pub (Rua General Lima e Silva, 601), neste sábado, a partir das 21h-. R$ 10 até as 22h (R$ 15 na lista até meia-noite) e R$ 25 depois da meia-noite.

Para nerds

O Vila Flores (Rua Hoffmann, 447) promove no sábado, das 14h às 22h, o Nerdval 2017. O evento conta com expositores e atividades diversas, como um concurso de cosplay, partidas de card game, RPG e encontro de fã-clubes. No cardápio, comidinhas e cerveja artesanal.

Clássicos carnavalescos

No Matita Perê (R. João Alfredo, 626), a banda Tribo Brasil apresenta no sábado, às 22h, clássicos dos velhos carnavais, como Tem Nego Bebo Ai, Turma do Funil, Taí, Chiquita Bacana e Marcha da Cueca. O repertório também passa por Caetano Veloso, Jorge Ben Jor, Chico Buarque, Gilberto Gil, Novos Baianos e Gonzaguinha. R$ 20 ou R$ 15 para fantasiados.