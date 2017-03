"A Bela e a Fera", e outras atrações para curtir o final de semana

As boas do fíndi





Emma Watson e Dan Stevens dão vida aos personagens Bela e Fera Foto: Divulgação / Divulgação

De volta ao universo de "A Bela e a Fera"

A Bela e A Fera está de volta aos cinemas, com sessões nas principais salas de shopping da Capital. Em uma adaptação com atores de verdade da animação lançada pela Disney em 1991, o novo filme recria cenários, passagens e diálogos, além de promover algumas mudanças na história – há mais humor e músicas extras na trilha sonora. Com Emma Watson no papel de Bela e Dan Stevens como a Fera, o longa do diretor Bill Condon traz cenas que revelam um pouco mais do passado das personagens e joga luz sobre temas como diversidade étnica e sexual. Veja onde assistir no roteiro das páginas 10 e 11.

Festival toma as ruas de Caxias

Em seu sexto ano, o Festival Brasileiro de Música de Rua se espraia por Caxias do Sul: desde sexta até domingo, o evento promove shows em pontos fixos da cidade (a Praça Dante Alighieri e a Estação Férrea) e debates (no Sesc da cidade). A programação é gratuita e pode ser conferida em detalhes no Facebook do evento.



Imersão artística na Galeria Península

Das 10h da manhã de sábado às 20h de domingo, a artista Dani d¿Emilia realiza a performance duracional U TE(A)R US (algo como "você nos rasga", em inglês), na Galeria Península. A artista retirou seu útero há dois meses e explica que a proposta é "relacionar-se extra corporalmente com o órgão". A duração da performance (34 horas no total) corresponde à idade de Dani, que tem 34 anos.

– É uma hora para cada ano que meu útero e eu estivemos juntxs – anuncia a artista.

Dani é cofundadora da companhia de teatro imersivo Living Structures e do ateliê Roundabout.lx.



Mostra traz artistas da América Latina

Começa neste sábado a 2ª Mostra Tua Graça Palhaça, que contará com espetáculos, oficinas e outras atividades relacionadas à arte da palhaçaria criada por mulheres. Este primeiro final de semana será dedicado a oficinas. O Teatro do Sesc recebe espetáculos na quinta-feira, entre eles A Criação do Mundo, às 20h, com a palhaça Atanásia (Darina Robles, do México). Confira todas as atrações no site mostratuagraca.wordpress.com.



Darina Robles, do México, é uma das artistas a se apresentar Foto: Acervo pessoal / Divulgação

Duas mostras no centro

Centros culturais vizinhos na Capital, o Margs e o Santander recebem duas exposições de destaque no calendário da cidade: até 9 de abril, está em cartaz nas Salas Negras do Margs a mostra de colagens Metamorphosis, do americano radicado no Brasil Gene Johnson. No Santander está aberta à visitação Nem Eu, nem Tu: Nós, individual de Karin Lambrecht . Ambas podem ser vistas das 10h às 19h (no domingo, o Santander abrirá das 13h às 19h).



Rock no Total

Em sua 3ª etapa, a Caravana do Gauchão chega ao Shopping Total (Cristóvão Colombo, 545) sábado. A partir das 18h30min, Rock de Galpão, Acústicos & Valvulados e Pura Cadência animarão o público. Gratuito.



Carnaval, ainda

A maior festa popular do Brasil resiste em acabar: a partir das 9h deste domingo, o bloco da Turucutá Batucada Coletiva sai da avenida Augusto de Carvalho, na Capital.



Teatro na ilha

O espetáculo Ilha será apresentado às 16h30min de domingo, na Ilha da Pintada (em frente à Colônia de Pescadores Z5, ao lado da Praça Salomão Pires). A montagem, gratuita, homenageia a força e resiliência das mulheres.