A volta de King Kong, shows dos Titãs e outras atrações para curtir o fíndi

Kong: A Ilha da Caveira

Eis que o macaco gigantesco King Kong retornou ao cinema. Desta vez, o gorilão aparece em Kong: A Ilha da Caveira, filme estrelado por Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Brie Larson e John Goodman. Na trama, Kong – surgido 1933 no longa King Kong e desde então protagonista de diversas outras produções – é alvo de um grupo de exploradores cuja missão é mapear uma ilha desconhecida no Pacífico. Para isso, a equipe bombardeia o local, o que provoca a ira do monstrengo – bem como das outras criaturas ameaçadoras que habitam o lugar.



As cartas de Caio F. e Hilda Hilst

A jornalista Paula Dip lança, às 19h15min de domingo, Numa Hora Assim Escura, livro em que torna pública a troca de correspondências entre o escritor gaúcho Caio Fernando Abreu e a poeta paulista Hilda Hilst – cartas que estavam sob a tutela do poeta baiano Antonio Nahud Jr. O lançamento do livro – que joga luz em uma fase menos conhecida da vida de Caio, o fim de sua adolescência – será no saguão do Theatro São Pedro, após a apresentação do espetáculo Caio do Céu, que começa às 18h, centrado na vida do escritor.

Ói Nóis encena "A Tempestade" de Boal

A um ano de completar quatro décadas de trajetória, em março de 2018, a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz realiza a pré-estreia de seu novo espetáculo de teatro de rua, Caliban – A Tempestade de Augusto Boal. A peça é uma releitura de Shakespeare criada em 1974 pelo dramaturgo brasileiro citado no título. Na trama, Caliban luta contra a dominação de um colonizador na ilha onde mora. A apresentação será no domingo, às 16h, no Parque da Redenção, perto do Monumento ao Expedicionário. Também haverá sessões de pré-estreia na terça-feira, na Praça da Alfândega, e na quinta, no Largo Glênio Peres, sempre às 16h. A entrada é franca.

Titãs mostram novo disco em POA e Torres

Com os integrantes originais Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto (mais Betto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria), a banda Titãs retorna à Capital com a turnê do disco Nheengatu. O show é nesta sexta, às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Sábado, o grupo segue para Torres, onde realiza uma apresentação gratuita, também às 21h, na Praça da SAPT (Praia dos Molhes – Av. Beira Mar, s/nº).



Companhia Municipal apresenta dois espetáculos

A Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre está em cartaz até domingo com seu novo espetáculo, Humano Vazio. O grupo realizada sessões sábado e domingo, no Teatro Renascença, às 20h. A coreografia é de Mariano Neto, que já venceu quatro vezes o Prêmio Açorianos de melhor bailarino, e propõe discutir o esvaziamento das relações e a eterna busca por sensações novas. A coreografia Scanner está sendo apresentada nas mesmas sessões. Ingressos a R$ 20.

"Adolescer" começa temporada 2017

Sucesso de público há 15 anos, o espetáculo Adolescer inaugura sua versão 2017 em sessão única no sábado, às 20h30min, no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), com ingressos a R$ 40. Para se adaptar à atualidade dos adolescentes, a diretora Vanja Ca Michel já realizou mais de 42 modificações no texto desde a criação do trabalho.

Teatro no jardim

Cícero Neves e Patrícia Ragazzon se apresentam a partir deste fim de semana

aos sábados e domingos, às 17h, no Jardim Lutzemberger da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), com a montagem Spetaculoso. No enredo, dois artistas tentam criar um espetáculo. A direção é de Ciça Reckziegel.

Dança no bar

Estreando o projeto Palco Parangolé, a bailarina Paula Finn se apresenta neste sábado, às 18h30min, no Parangolé (Lima e Silva, 240), com participação especial do violonista Thiago Colombo. O projeto propõe unir dança e artes cênicas ao clima descontraído do bar, a exemplo do já conhecido projeto Desconcerto. Sugere-se uma contribuição espontânea.

Latinidades na Ecarta

Retomando a programação, o projeto Ecarta Musical recebe neste sábado Lucia Merico e Eduardo Mauris, que apresentam o show Canción Sudamerica, com faixas dos dois artistas e músicas do folclore da América do Sul. A apresentação será na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), às 18h, com entrada franca.